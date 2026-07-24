Москва24 июлВести.Президент США Дональд Трамп объявил, что любые убытки торговым судам или их грузам будут покрываться за счет иранских средств, замороженных на территории Соединенных Штатов.
Соответствующее сообщение политик опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, данное распоряжение действует до появления новых указаний и распространяется на любой причиненный ущерб судам, грузам или связанным с ними объектам.
Глава Белого дома при этом отметил, что сумма возмещения может оказаться значительной.
Тем не менее, это справедливый и оправданный шаготметил Трамп
Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что США пообещали разморозить иранские активы на 24 млрд долларов, причем 50% этих активов вернут Тегерану до начала переговоров. Однако позже журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что администрация США опровергла сообщения СМИ Ирана.
По словам администрации, проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не предусматривает возврат Исламской республике этой суммы еще до начала переговоров.