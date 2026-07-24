Трамп: ущерб торговым судам будет возмещаться из замороженных США средств Ирана

Трамп заявил, что ущерб судам возместят из заблокированных США средств Ирана Трамп: ущерб торговым судам будет возмещаться из замороженных США средств Ирана

Москва24 июл Вести.Президент США Дональд Трамп объявил, что любые убытки торговым судам или их грузам будут покрываться за счет иранских средств, замороженных на территории Соединенных Штатов.

Соответствующее сообщение политик опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, данное распоряжение действует до появления новых указаний и распространяется на любой причиненный ущерб судам, грузам или связанным с ними объектам.

Глава Белого дома при этом отметил, что сумма возмещения может оказаться значительной.

Тем не менее, это справедливый и оправданный шаг отметил Трамп

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что США пообещали разморозить иранские активы на 24 млрд долларов, причем 50% этих активов вернут Тегерану до начала переговоров. Однако позже журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что администрация США опровергла сообщения СМИ Ирана.

По словам администрации, проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не предусматривает возврат Исламской республике этой суммы еще до начала переговоров.