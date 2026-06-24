США намерены закупить продукцию для Ирана на их размороженные активы

США будет закупать товары для Ирана на размороженные иранские активы США намерены закупить продукцию для Ирана на их размороженные активы

Москва24 июн Вести.США будут закупать продукцию у американских производителей для Ирана, при этом федеральные власти намерены расплачиваться за нее средствами из размороженных иранских активов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

Президент Трамп сообщил Fox News, что первоначально для иранского народа будет закуплено американских товаров на сумму около $500 млн говорится в сообщении в эфире телеканала

Как отмечается, средства на закупки должны поступить с подконтрольного США и Катару эскроу-счета. На этот счет будут переведены разблокированные активы Ирана.

Ранее Трамп сообщил, что Иран больше не взымает плату с судов за прохождение Ормузского пролива.