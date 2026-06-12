Стали известны подробности проекта окончательной сделки между США и Ираном Reuters опубликовало детали проекта окончательной сделки между США и Ираном

Москва12 июн Вести.В проекте сделки между США и Ираном предусматривается размораживание иранских активов в обмен на открытие Ормузского пролива, а также передача Вашингтону обогащенного урана. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на неназванного американского чиновника.

Согласно информации агентства, Вашингтон в рамках сделки разморозит иранские активы и снимет санкции на экспорт в ответ на то, что Тегеран откроет Ормузский пролив.

Никаких их денег не будет выделено, пока они не выполнят свои обязательства. Ормузский пролив будет открыт заявил Reuters неназванный чиновник США

Что касается иранского обогащенного урана, то, как заявил источник, он будет "вывезен и уничтожен", а ядерная программа Исламской Республики будет ликвидирована.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено место подписания сделки с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к подписанию меморандума о взаимопонимании.