Востоковед Супонина объяснила, как Ближний Восток смотрит на угрозы Трампа Оману Востоковед Супонина рассказала об эффекте угроз Трампа Оману для имиджа США

Москва18 авг Вести.Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Омана бьют по имиджу Соединенных Штатов и подрывают доверие к ним. Об этом заявила ИС "Вести" политолог-международник, востоковед Елена Супонина.

Трамп ранее заявлял, что если Оман "встанет на пути" урегулирования конфликта с Ираном, Вашингтон будет готов нанести по Оману удар.

Сейчас прозвучали очень жесткие угрозы со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Омана. Причем это не первый раз происходит, но впервые Трамп использовал даже крепкие выражения. И это по отношению к маленькой стране, которая всегда тихо, спокойно себя вела на международной арене - более того, избегая всяческих конфликтов в последние годы подчеркнула Супонина

Она также напомнила о посреднической роли Омана в конфликте вокруг Ирана.

Султанат Оман даже посредничал, в том числе между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Зачастую это посредничество было тихим, незаметным, но оно было эффективным. Угрожать стране, которая ведет переговоры со своим соседом - это, конечно же, неприемлемо, и в регионе это воспринимается с очень большим подозрением. Это бьет по имиджу Соединенных Штатов Америки и отрицательно влияет на доверие к ним сказала Супонина

Ранее угрозы президента США Трампа в адрес Омана прокомментировал в интервью ИС "Вести" востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.