Москва17 авгВести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Оман "встанет на пути" урегулирования конфликта с Ираном, то Вашингтон готов нанести по стране удар.
Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертямсказал Трамп телеканалу Fox News
В мае Трамп уже говорил, что готов "разнести" Оман, если тот отойдет от координации действий с США по Ормузскому проливу.
Несколько дней назад Иран и Оман пришли к соглашению по карте судоходства в Ормузском проливе. Агентство Reuters писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив.