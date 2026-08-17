Трамп пригрозил Оману ударом, если страна будет мешать урегулированию с Ираном

Трамп: США готовы бить по Оману, если страна "встанет на пути" по вопросу Ирана Трамп пригрозил Оману ударом, если страна будет мешать урегулированию с Ираном

Москва17 авг Вести.Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Оман "встанет на пути" урегулирования конфликта с Ираном, то Вашингтон готов нанести по стране удар.

Если Оман встанет на пути, мы разбомбим их к чертям сказал Трамп телеканалу Fox News

В мае Трамп уже говорил, что готов "разнести" Оман, если тот отойдет от координации действий с США по Ормузскому проливу.

Несколько дней назад Иран и Оман пришли к соглашению по карте судоходства в Ормузском проливе. Агентство Reuters писало, что договор между Ираном и Оманом о регулировании судоходства фактически дает Тегерану контроль над судами, следующими в Персидский залив.