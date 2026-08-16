Иран и Оман согласовали схему морского трафика через Ормузский пролив

Иран и Оман пришли к соглашению по карте судоходства в Ормузском проливе Иран и Оман согласовали схему морского трафика через Ормузский пролив

Москва16 авг Вести.Власти Ирана и Омана пришли к соглашению относительно обновленной карты судоходных маршрутов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на официального представителя иранского Министерства иностранных дел Исмаила Багаи.

Тегеран и Маскат успешно урегулировали ключевые параметры прохода коммерческих судов через стратегическую морскую артерию. При этом иранский дипломат уточнил, что отдельные технические аспекты регламента движения в настоящее время остаются предметом двусторонних консультаций.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман практически завершили переговоры по судоходству в Ормузском проливе.