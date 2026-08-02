Аракчи: переговоры между Ираном и Оманом об Ормузском проливе завершаются

Иран и Оман почти договорились о проходе через Ормузский пролив Аракчи: переговоры между Ираном и Оманом об Ормузском проливе завершаются

Москва2 авг Вести.Иран и Оман практически завершили переговоры по судоходству в Ормузском проливе. Это следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи.

В начале сегодняшнего заседания правительства министр иностранных дел Аббас Аракчи представил отчет о текущем состоянии переговоров между Ираном и Оманом. Он отметил прогресс в ходе переговоров и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию говорится в сообщении

2 августа иранской агентство Fars заявило, что Тегеран не планирует открытие Ормузского пролива, а все сообщения об этом являются ложными.

31 июля подразделения КСИР открыли огонь по двум танкерам, которые пытались пройти через Ормуз без разрешения Ирана.