КСИР заявил об атаке на два танкера в Ормузском проливе

КСИР открыл огонь по танкерам, пытавшимся пересечь Ормуз без согласия Ирана КСИР заявил об атаке на два танкера в Ормузском проливе

Москва31 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что открыл огонь по двум танкерам, шедшим по несогласованному с Ираном маршруту в Ормузском проливе. Содержание заявления приводит агентство Fars.

Отмечается, что еще четыре танкера после этого быстро сменили курс.

Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила… полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха... и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены говорится в заявлении

Ранее заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в беседе с ИС "Вести" рассказал о путях обхода Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.