Эксперт рассказал о путях обхода Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов Бакланов рассказал о путях обхода Ормузского пролива и Красного моря

Москва30 июл Вести.Через торговые пути в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах проходит значительная часть мировой нефти, и в случае их полного перекрытия компаниям придется искать альтернативные маршруты для транспортировки грузов. Об этих немногочисленных обходах в интервью информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По словам эксперта, страны, зависимые от поставок через эти каналы, уже несут огромные потери.

В плане альтернативных путей, тут уже вариантов не так много. Это либо через мыс Доброй Надежды, через Южную Африку – это очень большой крюк. Ну, либо добро пожаловать всем в Севморпуть. Только сомнительно, что, конечно, наши, что называется, невероятные противники смогут им воспользоваться и каким-то образом захотят участвовать в развитии этого направления заявил Бакланов

Ранее сообщалось, что йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) пригрозило перекрыть еще один пролив – Баб-эль-Мандебский, подняв цены на нефть таким образом до 200 долларов за баррель.