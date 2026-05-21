Москва21 мая Вести.У Ирана есть множество вариантов действий на случай продолжения конфликта с США, один из которых – перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом ИС "Вести" рассказал эксперт центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

Весьма вероятно, что это будет одним из сценариев. У Ирана есть множество вариантов для этого. Это будет один из них ответил Дареини на вопрос о возможном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива может привести к обвалу мировых рынков.