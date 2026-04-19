Аналитик предупредил, к чему приведет закрытие Баб-эль-Мандебского пролива Аналитик Юшков: закрытие Баб-эль-Мандебского пролива увеличит спрос на нефть

Москва19 апр Вести.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков указал на то, что закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может привести к росту спроса на нефть. Своим мнением он поделился в комментарии NEWS.ru.

18 апреля замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил о планах движения закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если американская сторона продолжит препятствовать достижению мира с Ираном.

По словам Юшкова, значительная доля российского нефтегазового трафика проходит через этот маршрут.

То, что мы грузим на западных портах, портах Ленинградской области и в Новороссийске, в Черном море. И часть СПГ тоже сказал он

Юшков уточнил, что множество других товаров со всего мира тоже проходит через этот транспортный коридор. Эксперт убежден, что полное закрытие пути повлияет на трафик любых грузов и отразится на нефтяном рынке, так как на обходные пути понадобится гораздо больше топлива, и спрос на нефть повысится.

Согласно заявлению эксперта, через Баб-эль-Мандебский пролив доставлялись ближневосточная нефть и СПГ, которые вывозили из Ормузского пролива. По словам собеседника журналистов, с учетом блокировки Ормузского пролива трафик сырья уменьшился.

Юшков добавил, что Баб-эль-Мандебский пролив - тоже крупный по трафику нефти и сниженного природного газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля. 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Тегеран ответил ударами по объектам в Израиле и по базам США в ближневосточном регионе.