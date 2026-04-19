Москва19 апрВести.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков указал на то, что закрытие Баб-эль-Мандебского пролива может привести к росту спроса на нефть. Своим мнением он поделился в комментарии NEWS.ru.
18 апреля замглавы МИД правительства хуситов Хусейн аль-Эззи заявил о планах движения закрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае, если американская сторона продолжит препятствовать достижению мира с Ираном.
По словам Юшкова, значительная доля российского нефтегазового трафика проходит через этот маршрут.
То, что мы грузим на западных портах, портах Ленинградской области и в Новороссийске, в Черном море. И часть СПГ тожесказал он
Юшков уточнил, что множество других товаров со всего мира тоже проходит через этот транспортный коридор. Эксперт убежден, что полное закрытие пути повлияет на трафик любых грузов и отразится на нефтяном рынке, так как на обходные пути понадобится гораздо больше топлива, и спрос на нефть повысится.
Согласно заявлению эксперта, через Баб-эль-Мандебский пролив доставлялись ближневосточная нефть и СПГ, которые вывозили из Ормузского пролива. По словам собеседника журналистов, с учетом блокировки Ормузского пролива трафик сырья уменьшился.
Юшков добавил, что Баб-эль-Мандебский пролив - тоже крупный по трафику нефти и сниженного природного газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля. 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Тегеран ответил ударами по объектам в Израиле и по базам США в ближневосточном регионе.