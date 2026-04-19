Москва19 апр Вести.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью ИС "Вести" объяснил, что ближневосточный конфликт носит опасный глобальный характер, отметив, что Ормузский пролив – не единственный логистический маршрут, через который Иран может оказать противодействие США.

Иранцы тоже не собираются сидеть сложа руки. Кто сказал, что Ормузский пролив – это все, что у них есть? Баб-эль-Мандебский пролив? Да, важно… Есть еще момент, очень близкий к нам – Каспийское море. Кто сказал вам, что это менее знаковая логистика? Это Срединный коридор. Оттуда идут колоссальные ресурсы критических полезных ископаемых, колоссальные, в том числе в Соединенные Штаты. Пентагон недавно заявил, что военная промышленность США находится в кризисном положении, потому что им не хватает редкоземельных элементов, от которых они зависят, от Китая. А где альтернатива? Кто вам сказал, что они туда не обратят внимание? Очень даже обратят. Поэтому этот конфликт носит очень опасный глобальный характер сказал Багдасаров

С вечера субботы, 18 апреля, Иран закрыл Ормузский пролив и заявил о намерении держать его перекрытым до полного снятия морской блокады США. Как заявили в ВМС КСИР, это решение принято в связи с нарушением соглашения о прекращении огня.