Москва25 апр Вести.Блокада иранских морских портов и готовность США перехватывать суда из Китая, России, Индии и Пакистана могут привести к расширению конфликта далеко за пределы Ближнего Востока, заявил бывший офицер США, военный эксперт Дэвид Пайн в интервью РИА Новости.

Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая, России, Индии и Пакистана, а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть контрабандой приводит РИА Новости слова Пайна

Если же Военно-морские силы Китая, Индии, Пакистана или России попытаются воспрепятствовать действиям ВМС США по досмотру судов, то может произойти прямое морское боестолкновение между США и одной или несколькими странами, подчеркнул эксперт.

Все это может вызвать конфликты в Восточной и Южной Азии, а также в западной части Тихого океана, заключил Пайн.

Между тем американский экономист, глава Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в мире назревает серьезный экономический кризис из-за того, что закрыт Ормузский пролив.