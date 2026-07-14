Эксперт назвал последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке для Европы Эксперт рассказал, как эскалация на Ближнем Востоке повлияет на Европу

Москва14 июл Вести.Иран может перекрыть не только Ормузский, но еще и Баб-эль-Мандебский пролив, что приведет к остановке мировой экономики. Такой прогноз для ИС "Вести" озвучил преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что блокада сразу двух проливов усугубит существующее падение уровня реального сектора экономики в Европе.

В случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, который перекрыть значительно легче, чем Ормузский пролив из-за географических особенностей, мировая экономика если не вся, то большей частью точно встанет. Я напомню для наших зрителей, что потоки торговли и грузов из Южно-Азиатского тихоокеанского региона в Европу проходит именно через Суэцкий канал. А как раз-таки входными воротами Баб-эль-Мандебский пролив является именно в Суэцкий канал. И, естественно, значит, в данном случае перекрытие Баб-эль-Мандебского [пролива] может очень дорого обойтись европейским экономикам, обратите внимание даже на цифры. Падение уровня реального сектора той же самой Германии – на 28%, у Нидерландов – на 14% рассказал Ибрагимов

Ранее он заявил, что новая эскалация конфликта между США и Ираном может привести к наземной операции американцев. По мнению эксперта, вторжение может начаться с территории Ирака.