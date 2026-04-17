Москва17 апрВести.Соединенные Штаты и Израиль представляют для Ирана экзистенциальную угрозу, и иранский народ готов сражаться до конца, нежели капитулировать перед Вашингтоном. Такое мнение высказал американский политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".
По словам эксперта, американская блокада Ирана, подразумевающая перекрытие его нефти, в итоге "ударит и по самим Соединенным Штатам". Миршаймер пояснил, что прекращение поставок иранской нефти на мировые рынки приведет к дестабилизации глобального энергетического рынка.
Соединенные Штаты, по сути, сами стреляют себе в ногу, перекрывая поток иранской нефти, выходящей из Персидского заливазаключил Миршаймер