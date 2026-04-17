Политолог Миршаймер: блокируя Ормузский пролив, США стреляют себе в ногу Американский эксперт: блокада иранской нефти навредит самим США

Москва17 апр Вести.Соединенные Штаты и Израиль представляют для Ирана экзистенциальную угрозу, и иранский народ готов сражаться до конца, нежели капитулировать перед Вашингтоном. Такое мнение высказал американский политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, американская блокада Ирана, подразумевающая перекрытие его нефти, в итоге "ударит и по самим Соединенным Штатам". Миршаймер пояснил, что прекращение поставок иранской нефти на мировые рынки приведет к дестабилизации глобального энергетического рынка.