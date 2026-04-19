Политолог Блохин: конфликт против Ирана ждет заморозка

Москва19 апр Вести.Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что конфликт в Иране ждет такой исход, как заморозка, когда его участники зайдут в тупик. Своим мнением эксперт поделился в комментарии NEWS.ru.

Когда [стороны] полностью зайдут в тупик, когда не будет решения конфликта, произойдет эта заморозка, когда у сторон инструментарий закончится прокомментировал Блохин

По его мнению, если у какой-то из сторон будет возможность изменить ситуацию, то заморозки не будет. Блохин выразил мнение, что в настоящее время Ормузский пролив – главный рычаг давления иранской и американской сторон друг на друга.

Политолог полагает, что Иран пользуется этим рычагом, а вот американская сторона хотела бы заблокировать Иран, но у нее пока не получается. Как считает Блохин, поэтому сейчас США пытаются "подобрать ключики" и ищут свой идеальный рычаг.

28 февраля США и Израиль начали крупную военную операцию в отношении Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары по территории Израиля и по американским базам на Ближнем Востоке.

В марте иранская сторона объявила о перекрытии Ормузского пролива. Американский лидер объявил о двухнедельном перемирии между США и Ираном 8 апреля. Тем не менее 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.

18 апреля Иран восстановили контроль над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.