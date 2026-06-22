Москва22 июн Вести.Конфликт между Израилем и Ливаном может повлиять на ситуацию вокруг Ормузского пролива, заявил ИС "Вести" политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Вопрос, связанный с Ормузским проливом, напрямую касается израиле-ливанского трека. Если Израиль будет продолжать бомбить нещадно Ливан, то вопрос с Ормузским проливом будет предрешен. Иран будет держать его закрытым, американцы, естественно, воспользуются этим нюансом и будут дальше давить на Иран, и, возможно, опять его попытаются заблокировать. Тогда мы можем говорить о новом витке эскалации полагает эксперт

При этом, добавил Ибрагимов, консенсуса между США и Ираном до сих пор нет.

Я довольно пессимистично настроен в отношении решения ирано-американского вопроса, стороны друг друга как будто бы не хотят слышать. Они не решают ключевых вопросов этого конфликта. Все эти разговоры про ядерную программу — это отдельный элемент общего кризисного положения. Американцы до сих пор в бешенстве от того, что Иран пытается им навязать свою геополитическую волю, по-другому это не назовешь. И вопрос с Ормузским проливом - это вопрос геополитического характера заметил он

Прямые технические переговоры между делегатами США и Ирана состоялись 21 июня. Сообщалось, что на встрече участники обсудили проработку окончательного соглашения. Также было принято решение продолжить консультации по вопросам, необходимым для соблюдения подписанного меморандума о взаимопонимании.