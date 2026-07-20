Эксперт Ибрагимов: на проект по замене Ормузского пролива уйдет много лет

В РФ сочли сомнительной идею сухопутной замены Ормузскому проливу Эксперт Ибрагимов: на проект по замене Ормузского пролива уйдет много лет

Москва20 июл Вести.Создание сухопутного маршрута, который станет альтернативой Ормузскому проливу, может оказаться затратным и долгосрочным проектом. Об этом ИС "Вести" заявил преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

По его словам, на текущий момент сухопутных альтернатив данному маршруту нет.

Кто бы что ни говорил на Западе о том, что они урегулировали альтернативные маршруты, все равно все прекрасно понимают, что наиболее проверенным вариантом для бесперебойной доставки энергоресурсов из стран монархий Персидского залива на европейские и азиатские рынки является маршрут через Ормузский пролив. Можно использовать сухопутку, не знаю, может быть, использовать какой-то волшебный маршрут, но если говорить про реальность и про объективную ситуацию, то вне всякого сомнения Ормузский пролив является наиболее выгодным и удобным вариантом пояснил он

Ибрагимов отметил, что на фоне конфликта в Иране страны-соседи высказывают намерения альтернативного маршрута по земле для замены Ормуза.

Арабские монархии, главным образом Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты недовольны текущим положением дел и уже хотят со своими сирийскими партнерами разработать новую стратегию, подразумевающую расширение логистических связей и маршрутов по сухопутке. Но пока этот маршрут проложат, пока договоренности будут соблюдены, пока стороны начнут реализовывать постройку этого проекта, уйдут годы. А также десятки, а то, может быть, даже и сотни миллиардов долларов. Это недешевое удовольствие, инфраструктура очень слабо развита заметил он

Накануне министр энергетики США Крис Райт заявил, что нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление конфликта между Штатами и Ираном.