В России предупредили об опасности затяжной блокады Ормузского пролива Джабаров: блокада Ормузского пролива грозит Западу крахом по принципу домино

Москва29 апр Вести.Длительная блокада Ормузского пролива окажет негативный эффект на рынок энергоносителей в странах мира, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Блокада долго продолжаться не может, потому что если начнется длительная блокада Ормузского пролива, что станет с рынком энергоносителей? По цепочке, как по принципу домино, один за другим проекты начнут рушиться. И огромные потери ожидают и Запад, и другие регионы, куда идет иранская нефть сказал он

По его мнению, представителям ведущих стран мира стоит всерьез подумать о негативных последствиях данных событий.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к затяжной блокаде Ирана.