Москва22 апр Вести.Все нефтедобывающие страны Ближнего Востока крайне озабочены риском нового витка эскалации конфликта в регионе. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

Кроме того, ближневосточные страны обеспокоены вопросом танкерных перевозок нефти и газа через Ормузский пролив, добавил политолог.

Я думаю, что все страны Ближнего Востока … крайне озабочены, во-первых, тем, чтобы через Ормузский пролив могли идти танкерные перевозки и нефти, и сжиженного природного газа. И одновременно они очень озабочены тем, чтобы не было нового витка эскалации конфликта и, соответственно, нового витка применения военной силы США, Израилем против Ирана и ответных действий Ирана, которые могут привести не только к блокаде Ормузского пролива, но оказать влияние на безопасность судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе объяснил Войтоловский

Двойная блокада, по его словам, окажет очень серьезное давление на мировой рынок нефти и на два важнейших рынка газа: европейский и азиатско-тихоокеанский.

В ночь на 22 апреля американский президент Дональд Трамп продлил действие особого режима до получения сформулированной Тегераном "единой позиции" по поводу урегулирования и достижения окончательного соглашения.

Позднее глава Белого дома в соцсети Truth Social высказал мнение, что в случае снятия морской блокады сделка с исламской республикой будет невозможна.