В США заявили о практически полном открытии Ормузского пролива Глава Минэнерго Райт: нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормуз

Москва19 июл Вести.Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление конфликта между Штатами и Ираном. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

В беседе с Politico он отметил, что публикации в СМИ о прекращении судоходства в проливе не соответствуют действительности.

Почти все общедоступные данные, которые я видел, неверны. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы нефть, газ и другие продукты могли проходить через Ормузский пролив, независимо от того, будет ли Иран сотрудничать с нами сказал министр

Райт пояснил, что миссия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке остается прежней и заключается в том, чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия.

Ранее стало известно, что Тегеран за время перемирия с Вашингтоном мог вывезти нефть на сумму в размере 6 миллиардов долларов.