Москва19 июлВести.Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление конфликта между Штатами и Ираном. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
В беседе с Politico он отметил, что публикации в СМИ о прекращении судоходства в проливе не соответствуют действительности.
Почти все общедоступные данные, которые я видел, неверны. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы нефть, газ и другие продукты могли проходить через Ормузский пролив, независимо от того, будет ли Иран сотрудничать с намисказал министр
Райт пояснил, что миссия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке остается прежней и заключается в том, чтобы не допустить появление у Ирана ядерного оружия.
Ранее стало известно, что Тегеран за время перемирия с Вашингтоном мог вывезти нефть на сумму в размере 6 миллиардов долларов.