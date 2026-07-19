Минэнерго: США готовы подписать сделку с Ираном ради судоходства в Ормузе

В США заявили о готовности к заключению соглашения с Ираном Минэнерго: США готовы подписать сделку с Ираном ради судоходства в Ормузе

Москва19 июл Вести.Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты готовы к мирному соглашению с Ираном.

По его словам, мир в регионе необходим для обеспечения бесперебойного движения судов через Ормузский пролив.

Президент Трамп хочет положить конец этому путем мирного соглашения с Ираном, но для этого необходимы усилия обеих сторон сказал Райт в эфире телеканала ABC

Он добавил, что, в противном случае, Штаты организуют судоходство без участия Ирана.

Райт ранее заявлял, что нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив, несмотря на возобновление конфликта между США и Ираном.