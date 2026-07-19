WSJ: Иран за время перемирия с США вывез нефть на 6 миллиардов долларов

Иран мог заработать на нефти $6 млрд за время перемирия с США WSJ: Иран за время перемирия с США вывез нефть на 6 миллиардов долларов

Москва19 июл Вести.Иран за время перемирия с Соединенными Штатами мог вывезти нефть на сумму в размере 6 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

По информации журналистов, речь идет о периоде между серединой июня и серединой июля.

Иран извлек выгоду из периода продолжительностью приблизительно месяц... когда США сняли свою блокаду с иранской нефти, чтобы вывезти приблизительно 70 миллионов баррелей общей стоимостью пять или шесть миллиардов долларов говорится в публикации

Как утверждается, за этот период около 20 иранских нефтяных танкеров направились в Азию.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран поставил другим странам более 40 миллионов баррелей нефти с момента, когда США сняли морскую блокаду с Исламской Республики.