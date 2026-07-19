Москва19 июлВести.Иран за время перемирия с Соединенными Штатами мог вывезти нефть на сумму в размере 6 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
По информации журналистов, речь идет о периоде между серединой июня и серединой июля.
Иран извлек выгоду из периода продолжительностью приблизительно месяц... когда США сняли свою блокаду с иранской нефти, чтобы вывезти приблизительно 70 миллионов баррелей общей стоимостью пять или шесть миллиардов долларовговорится в публикации
Как утверждается, за этот период около 20 иранских нефтяных танкеров направились в Азию.
Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран поставил другим странам более 40 миллионов баррелей нефти с момента, когда США сняли морскую блокаду с Исламской Республики.