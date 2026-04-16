TankerTrackers: после начала блокады США Иран вывез 9 млн баррелей нефти

Москва16 апр Вести.С момента вступления в силу американской блокады Иран вывез 9 миллионов баррелей нефти из плавучих хранилищ в Оманском заливе. Об этом сообщила организация TankerTrackers, специализирующаяся на отслеживании морских поставок нефти.

Утверждается, что еще 2 миллиона баррелей были отправлены 12 апреля, до начала действия блокады.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по меньшей мере два связанных с Ираном судна, находящихся под американскими санкциями, 15 апреля прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, предположительно, воспользовавшись новым маршрутом. По данным агентства, это произошло на третий день блокады иранских портов.

США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля.