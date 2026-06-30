Москва30 июн Вести.Иран поставил в другие страны более 40 миллионов баррелей нефти с момента, когда США сняли морскую блокаду с Исламской Республики. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

После снятия морской блокады противник отступил, и проход для торговых судов и нефтяных танкеров исламской республики через Оманский залив и Ормузский пролив был открыт. С момента снятия блокады по сегодняшний день было экспортировано более 40 миллионов баррелей нефти заявил Галибаф в эфире иранского телевиденья

18 июня США и Иран подписали меморандум о завершении вооруженного конфликта. После этого американские военные сняли морскую блокаду с иранских портов. Впрочем, в центральном командовании ВС Соединенных Штатов добавили, что американские боевые корабли останутся в регионе для контроля за выполнением договоренностей.