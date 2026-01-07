Галибаф назвал условие, при котором США продлят лицензию на продажу нефти Ираном Галибаф: США продлят лицензию на продажу нефти ИРИ при продолжении переговоров

Москва1 июл Вести.Лицензия Соединенных Штатов на продажу иранской нефти останется в силе, пока Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры для выработки окончательной договоренности между ними. Об этом заявил в эфире иранского телевидения спикер парламента Исламской Республики, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф.

Эта лицензия должна продлеваться до тех пор, пока переговоры, если они будут продлеваться, не приведут к окончательному результату, которым станет снятие как первичных, так и вторичных санкций против Ирана сказал Галибаф

Спикер парламента Ирана напомнил, что при взаимном согласии стороны могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. В то же время Галибаф подчеркнул, что стороны пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, так как не все положения меморандума выполнены. По его словам, на сегодняшний день диалог идет лишь по его реализации.

22 июня Управление по контролю за иностранными активами минфина США(OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов​​​.

Ранее Галибаф сообщил, что Иран поставил в другие страны более 40 миллионов баррелей нефти с момента, когда Вашингтон снял морскую блокаду с Тегерана.