Минфин США выдал 60-дневное разрешение на операции с иранской нефтью Минфин США временно разрешил проводить сделки по иранской нефти

Москва22 июн Вести.Министерство финансов США разрешило проводить операции, связанные с добычей, поставкой и продажей иранской нефти, сообщил глава ведомства Скотт Бессент.

Срок лицензии рассчитан на 60 дней - до 21 августа. По словам министра, власти США пошли на такой шаг после того, как Иран обязался обеспечить свободный транзит судов через Ормузский пролив, а также разрешил инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд на территорию страны.

В рамках этого соглашения Министерство финансов США выдало временную 60-дневную генеральную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти написал Бессент в своем аккаунте в соцсети X

О допуске инспекторов МАГАТЭ в Иран сообщил 19 июня спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отметил значительный прогресс в вопросе урегулирования отношений Америки и Ирана, который был достигнут во время переговоров в Швейцарии.