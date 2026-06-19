Уиткофф: Тегеран согласен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты Уиткофф заявил, что Иран допустит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Москва19 июн Вести.Иран подтвердил намерение допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в ходе брифинга заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.

Он рассказал членам Конгресса США, что Тегеран пригласит агентство ООН, производящее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов. Также МАГАТЭ начнет работы по установлению и раскрытию мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный материал, добавил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа отметил, что допуск сотрудников МАГАТЭ на иранские объекты не предусматривается меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Однако, по словам Уиткоффа, этот шаг был оговорен в подготовленном письме иранской стороны в МАГАТЭ, передает информационное агентство Associated Press (AP).

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон надеется, что в финальном соглашении Иран обязуется не производить ракеты, которые представляют масштабную угрозу для всего мира.

Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан 17 июня в дистанционном формате. Иранские СМИ сообщали со ссылкой на документ, что США обязуются вывести военных из прилегающих к республике районов в течение 30 дней. Кроме того, Вашингтон не должен направлять в регион дополнительные силы.