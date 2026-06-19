Москва19 июнВести.Иран подтвердил намерение допустить на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в ходе брифинга заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф.
Он рассказал членам Конгресса США, что Тегеран пригласит агентство ООН, производящее надзор в сфере атомной энергии, для инспектирования своих ядерных объектов. Также МАГАТЭ начнет работы по установлению и раскрытию мест, где находится имеющийся у Тегерана обогащенный материал, добавил Уиткофф.
Спецпосланник Трампа отметил, что допуск сотрудников МАГАТЭ на иранские объекты не предусматривается меморандумом о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Однако, по словам Уиткоффа, этот шаг был оговорен в подготовленном письме иранской стороны в МАГАТЭ, передает информационное агентство Associated Press (AP).
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон надеется, что в финальном соглашении Иран обязуется не производить ракеты, которые представляют масштабную угрозу для всего мира.
Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан 17 июня в дистанционном формате. Иранские СМИ сообщали со ссылкой на документ, что США обязуются вывести военных из прилегающих к республике районов в течение 30 дней. Кроме того, Вашингтон не должен направлять в регион дополнительные силы.