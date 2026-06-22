Москва22 июнВести.Иран согласится на инспекции в сфере вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность". Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.
Всем прекрасно известно, что Иран согласится на крупные инспекции вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность" на долгие годы впередуверяет он на своей странице в соцсети Truth Social
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вернуть на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, и подчеркнул, что они могут прибыть в Исламскую Республику уже на этой неделе. Впрочем, в Тегеране рассказали, что подобные утверждения являются ложными.