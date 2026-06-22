Трамп: Иран согласится на инспекции вооружений для "ядерной честности"

Трамп считает, что Иран согласится на инспекции в ядерной сфере Трамп: Иран согласится на инспекции вооружений для "ядерной честности"

Москва22 июн Вести.Иран согласится на инспекции в сфере вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность". Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

Всем прекрасно известно, что Иран согласится на крупные инспекции вооружений, чтобы обеспечить "ядерную честность" на долгие годы вперед уверяет он на своей странице в соцсети Truth Social

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран согласился вернуть на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, и подчеркнул, что они могут прибыть в Исламскую Республику уже на этой неделе. Впрочем, в Тегеране рассказали, что подобные утверждения являются ложными.