Трамп: спешки в возвращении инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана нет Трамп: спешки с отправкой инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана нет

Москва23 июн Вести.Спешки с отправкой инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран нет, они прибудут на ядерные объекты страны в подходящее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что в Тегеране согласились вернуть в страну инспекторов МАГАТЭ, они могут прибыть в Иран уже на этой неделе. Однако в Иране слова Вэнса опровергли.

Журналисты поинтересовались у Трампа, когда представители МАГАТЭ посетят иранские ядерные объекты.

Спешки нет. Но они будут там в нужный момент отметил американский лидер

Комментируя заявления Тегерана, что отдельных договоренностей по этому поводу не было, Трамп сказал, что "они ошибаются".

Они знают, что ошибаются добавил президент США, отвечая на соответствующий вопрос

По мнению политолога Федора Войтоловского, мирное соглашение США и Ирана может вернуть ядерную программу Исламской Республики во времена Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но уже на двусторонней основе. При этом эксперт не исключил, что Тегеран может занять и более жесткую позицию по ядерной программе.