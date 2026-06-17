Ядерная программа Ирана может вернуться в довоенное состояние, считает политолог Политолог оценил шанс возвращения ядерной программы Ирана к довоенному времени

Москва17 июн Вести.Подписание мирного соглашения США и Ирана в Женеве может вернуть ядерную программу Исламской Республики во времена Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но уже на двусторонней основе. Об этом директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, США не смогли достичь никаких договоренностей по иранской ракетной программе, а в ядерной – возможен некий компромисс.

Пока деталей не знаем, но, по сути, это будет возвращение, уже на двусторонней основе, к аналогу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. … По всей видимости, здесь будет что-то похожее, то есть у Ирана останется право на развитие мирной атомной энергетики, на обогащение урана до определенных пределов высказал свою точку зрения политолог

При этом Войтоловский не исключил, что Иран может занять и более жесткую позицию по ядерной программе.

Если [президент США Дональд] Трамп уступит и по этому вопросу, … то возникнет закономерное следствие – станет совершенно неясно для американских избирателей и для всех в мире, а зачем, собственно, были эти варварские атаки на Иран подчеркнул эксперт

Ранее сообщалось, что представители Соединенных Штатов и Ирана встретятся для подписания договоренностей в швейцарском курортном городе Бюргеншток. В нем полным ходом идет подготовка к мероприятию, все гостиницы курорта на берегу озера Люцерн забронированы до воскресенья, сообщают местные СМИ.