США могут вернуться к Украине при успешной сделке с Ираном, считает политолог

Политолог оценил шансы США вернуться к посредничеству по украинскому вопросу США могут вернуться к Украине при успешной сделке с Ираном, считает политолог

Москва17 июн Вести.Соединенные Штаты Америки могут вернуться к мирному посредничеству в украинском конфликте после того, как завершат подписание соглашения с Ираном. Такое мнение директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский высказал в интервью ИС "Вести".

Администрация президента США Дональда Трампа будет заинтересована показать эффективность своей внешней политики и на других направлениях, подчеркнул политолог.

Я думаю, что если удастся сделка Трампа с Ираном, … то, естественно, администрация Трампа будет заинтересована в том, чтобы показать эффективность своей внешней политики на других направлениях. И вот конфликт на Украине действительно может стать одним из таких фокусов внимания команды Трампа сказал Войтоловский

При этом европейцы категорически не хотят политико-дипломатического завершения конфликта на Украине, добавил он.

Они не хотят выработки каких-то компромиссов между Москвой и Вашингтоном, они тем более не хотят завершения конфликта дипломатическими средствами. Вообще европейцы сейчас занимают позицию, чем дольше будет длиться конфликт, тем лучше. И логика вот эта нацелена на военно-экономическое изматывание России, на максимальное использование Украины в качестве такого тарана напомнил эксперт

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции заключил "сделку" с лидерами Европы о помощи с Ираном в обмен на поддержку Украины.