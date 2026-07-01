Москва1 июлВести.Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к урегулированию украинского конфликта после того, как добился своей первоначальной цели - выиграть время для киевского режима и наладить новые пути для поставок оружия на Украину. Такое мнение профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко высказал в интервью ИС "Вести".
Если бы американский лидер хотел мирного соглашения, то давно бы поспособствовал его заключению, считает эксперт.
Весь "дух Анкориджа" был нужен только для одной простой вещи: выиграть время для накачивания ВСУ оружием и налаживания путей поставок оружия, новых логистических цепочек, включая беспилотники. Только и всего. Как только они выполнили эту задачу, Трамп сразу изменил свой подход и свою политикусказал Фененко
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не сообщил Москве о каких-либо изменениях своей позиции по урегулированию украинского конфликта. Она отметила, что стремление Трампа оказывать содействие урегулированию "не вызывало сомнений".