Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении Трампом позиции по конфликту Кулеба выразил сомнение, что Трамп пересмотрел свою позицию по Украине

Москва24 июн Вести.Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сомневается, что президент США Дональд Трамп в действительности изменил свою позицию по Украине. Его слова приводят украинские СМИ.

Ранее на Западе сообщили, что Трамп пересмотрел свою оценку ситуации вокруг Украины и ее перспектив в конфликте с Россией. Американский лидер якобы начал занимать сторону Киева под давлением лидеров европейских стран на саммите G7.

Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с [президентом России Владимиром] Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно цитирует Кулебу "Страна.ua"

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как они поставляют вооружение Украине и вводят санкции против РФ.

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в свою очередь дал прогноз, какой будет политика Трампа по Украине после саммита G7.