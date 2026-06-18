Эксперт дал прогноз, какой будет политика Трампа по Украине после саммита G7 Эксперт предположил, как Трамп отнесется к конфликту на Украине после саммита G7

Москва18 июн Вести.Президент США Дональд Трамп будет продолжать тянуть время в отношении украинского конфликта, так как на саммите G7 европейцы смогли убедить его, что Украина имеет "карты на руках". Об этом эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил в интервью ИС "Вести".

Эксперт добавил, что по итогам саммита Трамп не перешел на сторону Европы, однако и не занял позицию России. Наумов полагает, что ЕС устраивает такой подход, так как он продолжает получать американские разведданные. Трамп, в свою очередь, продолжает зарабатывать деньги на украинском конфликте, отметил эксперт.

Поэтому я думаю, что Трамп и дальше будет продолжать тянуть время. Тем более, что смогли сделать европейцы, а это важно, они смогли, по-видимому, переломить его восприятие этого конфликта. Помните знаменитую фразу "У вас нет карт"? Европейцы показали Трампу, что какие-то карты у Украины все-таки есть. Трампу показали и последствия прилетов по Москве, которые были не только сегодня, но и раньше. Показали ситуацию в других наших регионах сказал Наумов

Американский лидер будет ждать обе стороны украинского конфликта к себе на переговоры, так как уверен, что ни у Москвы, ни у Киева нет перспектив прорыва, считает эксперт.

Ему приятно было бы, конечно, какую-то победу вырвать и представить себя в качестве миротворца, но давить на Украину он не будет. Потому что давление на Украину лишит денег и производителей оружия, и производителей, вернее, поставщиков Starlink... Это невыгодно ему сейчас. Поэтому все будет продолжаться как есть. И вопрос преодоления этого тупика дипломатического – это, безусловно, задача, наверное, в первую очередь военных уверен Наумов

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что на саммите G7 европейцы накачали Трампа "вредными идеями", так как явно хотят продолжать войну. При этом Ушаков назвал американского лидера сильным политиком, который придерживается своих взглядов.