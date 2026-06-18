Москва18 июн Вести.Европейцы накачали президента США Дональда Трампа вредными идеями, они хотят войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

По его словам, украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "Большой семерки", прошедшего на днях во Франции.

Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита "Семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями. После этого у нас еще контактов с администрацией Трампа не было отметил Ушаков

Он также ответил на вопрос, могут ли европейцы в принципе повлиять на американского лидера.

Европейцы неполезное влияние оказывают, это понятно. Но Трамп тоже сильный политик, придерживается своих взглядов добавил помощник президента

Ранее швейцарский портал Schweiz heute сообщил, что президент США Дональд Трамп демонстративно проигнорировал главу киевского режима Владимира Зеленского во время саммита "Большой семерки" во французском Эвиан-ле-Бене. Издание обратило внимание, что Трамп даже не поздоровался с Зеленским.