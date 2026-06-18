Ушаков: ЕС ошибочно считает, что ситуация на поля боя меняется в пользу Киева

Ушаков заявил об ошибочной позиции ЕС о ситуации на поле боя в пользу Киева Ушаков: ЕС ошибочно считает, что ситуация на поля боя меняется в пользу Киева

Москва18 июн Вести.Европейцы ошибочно считают, что ситуация на поле боя меняется в пользу украинских сил, это категорически неверно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В связи с этим Европа настаивает на продолжении войны, подчеркнул он.

Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя, так сказать, якобы меняется в пользу украинских сил, что категорически неверно сказал Ушаков

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" (G7) наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во Франции.