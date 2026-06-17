"Большая семерка" пообещала Украине больше дальнобойных систем и ПВО G7 пообещала увеличить поставки Украине дальнобойных систем и перехватчиков

Москва17 июн Вести.Страны "Большой семерки" (G7) наряду с увеличением объема поставок Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) также намерены передавать Киеву больше дальнобойных систем.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам, принятом по итогам саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен.

Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства следует из коммюнике

Ранее немецкая газета Junge Welt отметила решимость участников саммита G7 во Франции превратить украинский конфликт в масштабную войну в Европе.