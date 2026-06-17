Москва17 июн Вести.В договоренности лидеров стран "Большой семерки" (G7) нарастить поставки вооружений на Украину и усилить давление на российскую экономику нет ничего неожиданного, проблемой может стать помощь Евросоюза в производстве дронов для ВСУ. Об этом автор ИС "Вести" Андрей Медведев написал в своем канале в мессенджере MAX.

Журналист усомнился, что мощностей американского и европейского ВПК хватит для массового производства оружия для Киева. Также Андрей Медведев поставил под вопрос наличие денег на это в странах G7. Он полагает, что главная проблема для РФ осталась в тени саммита.

Что действительно будет проблемой, и что осталось за кадром: ЕС будет помогать ВСУ производить дроны разных типов и очень постарается дать Украине баллистику, дабы снести нам перед зимой энергетику. Например, ТЭЦ. Вот на это внимание стоит обратить. Причем саммит G7 тут вообще ни при чем. Они и так это делали. Рассредоточенный по Европе украинский ВПК - это реальность, а не… бумажки, которые подписывают для отчета перед прессой и избирателями и цена которым три рубля - ведро в базарный день уверен Андрей Медведев

Журналист также выразил уверенность, что в России часто переоценивают возможную помощью США в урегулировании украинского конфликта. Медведев полагает, что все будут решать "русский солдат" и "русский тыл".

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" намерены оказать дополнительную поддержку Украине, поскольку без нее она не сможет пережить следующую зиму. Кроме того, "Большая семерка" пообещала увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем.