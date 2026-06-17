Москва17 июн Вести.Поставки странами "Большой семерки" (G7) новых систем ПВО и дальнобойных ракет не переломят нынешней ситуации в зоне СВО в пользу Киева. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В интервью KP.RU от отметил, что российские ударные системы всегда легко поразят любые подземные хранилища на Украине вне зависимости от западных поставок для ВСУ.

То, что заявляют лидеры G7 на своем форуме во Франции – это, увы, просто привычная угрожающая в адрес России риторика, за которой ничего нового практически не стоит сказал эксперт

Литовкин пояснил, что вся Европа вновь объединилась против России, решив помочь Киеву.

Раз в 50-100 лет они должны пойти войной на Россию, получить по морде – и на последующие сто лет замолкнуть добавил он

Ранее сообщалось, что несколько европейских стран, входящих в "Большую семерку", при поддержке США планируют развернуть на территории Украины сборку баллистических ракет.