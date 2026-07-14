На Западе намеренно не замечают успехи ВС РФ в зоне СВО Запад выдумывает "успехи" Киева на фронте, упоминая лишь попытки атак ВСУ на РФ

Москва14 июл Вести.Политические элиты на Западе игнорируют успехи российских вооруженных сил в зоне СВО. Они говорят только о единичных попытках Киева точечно ударить по территории РФ, заявил ИС "Вести" бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998 – 2014 годах Вячеслав Смоленко.

По его мнению, западные партнеры Украины не хотят замечать того, что ВС РФ с каждым новым ударом возмездия по военным объектам в Киеве приближаются к основным центрам принятия решений.

Никто на Западе [не хочет] это видеть и слышать, как будто бы этой картинки не происходит. Весь эфир, все внимание настроено на те поражения, которые Украина наносит России вот теми точечными уколами, которые никак не могут повлиять на стратегию отметил Смоленко

Таким образом западные СМИ пытаются формировать удобное для них общественное мнение, добавил эксперт.

А это, мы ж видим, привело к изменению политики США… Команда [Дональда] Трампа это поддерживает, это давление, о котором ранее не было разговора. То есть они увидели, что эта картинка, которую они создали, работает подытожил он

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страны Европы активно вооружают киевский режим, налаживая совместное военное производство и отправляя на Украину военную технику.