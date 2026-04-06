Москва6 апр Вести.Силы, стоящие за Украиной, усилили попытки провоцировать РФ на резкий ответ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил бывший генеральный директор российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

Он подчеркнул, что Кремль на такие провокации не поддается и реагирует сдержанно.

Мы видим, что силы, стоящие за Украиной, они прежде всего сейчас усилили свое давление толкнуть нас [РФ] на какой-то резкий ответ. Вот именно этого они добиваются. Мы видим сдержанную реакцию Кремля. сказал Смоленко.

Ранее он заявил, что лидеры ЕС стали опасаться главу киевского режима Владимира Зеленского, потому что его поведение в последнее время напоминает "бешеную собаку".