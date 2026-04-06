Москва6 апр Вести.У Украины нет никаких успехов, а каток победы РФ медленно, но сильно катится по территории противника. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил бывший генеральный директор российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

Он добавил, что для создания иллюзии успеха лидер киевского режима Владимир Зеленский бьет по гражданским объектам в РФ.

Успехов у Украины нет никаких. Да, тяжело, но наш каток победы, он медленно, но сильно катится. Зеленскому и его команде нужно чем-то перекрывать. Успехов нет, поддерживать вот это людоловство надо какой-то риторикой, и пошли удары. Я такого количества ударов по мирным [объектам] вообще за всю историю войны не видел. Атаки БПЛА, а также ракетные обстрелы, [такие] как удар Storm Shadow по Брянску, направлены именно против мирных жителей рассказал Смоленко

Ранее Смоленко заявил, что западные кураторы Украины усилили попытки спровоцировать РФ на жесткий ответ.