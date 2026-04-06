Москва6 апр Вести.Элиты ЕС боятся, что после нападок на Венгрию лидер киевского режима Владимир Зеленский будет кидаться на всех остальных, как бешеная собака. Такое мнение в интервью ИС "Вести" озвучил бывший генеральный директор российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

Он добавил, что Зеленский был удобен Западу, когда действовал против РФ, но сейчас к этому добавились и игры внутри элиты ЕС.

Зеленский до этого играл в игру против России при поддержке Запада. А сейчас Зеленский начал играть игру внутри европейской элиты. И это очень-очень плохо для самого Зеленского. Понятно, что он камикадзе-смертник, но это же не только лично о нем, а обо всем его окружении, обо всей нынешней власти. Вот это давление на [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана многие европейские лидеры примеряют к себе, что вот такая бешеная собака Зеленский, которую с цепи спускают, она в любой момент может кинуться на кого угодно рассказал Смоленко

Ранее Орбан обвинил Украину в попытках отрезать Европу от российских энергоресурсов, а также заявил, что после попытки диверсии на "Турецком потоке" там была введена военная охрана.