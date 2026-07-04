SC: Украина терпит поражение в зоне спецоперации от ВС России

Strategic Culture: Украина проигрывает российским войскам в зоне СВО SC: Украина терпит поражение в зоне спецоперации от ВС России

Москва4 июл Вести.Украина проигрывает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженным силам (ВС) России, сообщает издание Strategic Culture.

По мнению авторов материала, речь идет о комплексном проекте Североатлантического альянса по гибридной агрессии, который воплотился киевским режимом.

В статье говорится, что ВС РФ существенно нарастили военную мощь в целях окончательной ликвидации поддерживаемого НАТО киевского режима.

Россия методично побеждает на поле боя заключается в публикации

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются скрыть свой провал на поле боя.