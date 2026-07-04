Москва4 июлВести.Украина проигрывает в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженным силам (ВС) России, сообщает издание Strategic Culture.
По мнению авторов материала, речь идет о комплексном проекте Североатлантического альянса по гибридной агрессии, который воплотился киевским режимом.
В статье говорится, что ВС РФ существенно нарастили военную мощь в целях окончательной ликвидации поддерживаемого НАТО киевского режима.
Россия методично побеждает на поле боязаключается в публикации
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются скрыть свой провал на поле боя.