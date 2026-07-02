Риттер: ВСУ больше не могут маневрировать в зоне СВО

Риттер: ВСУ утратили способность проводить маневры в зоне СВО Риттер: ВСУ больше не могут маневрировать в зоне СВО

Москва2 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут маневрировать и поддерживать свои подразделения в зоне специальной военной операции (СВО), заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Дэнни Хайфону в его You-Tube-канале.

При этом Россия сохраняет стратегическую инициативу и побеждает не только Украину, но и весь коллективный Запад, отметил Риттер.

Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения уточнил Риттер

По его словам, ВСУ не в состоянии остановить продвижение российских войск.

Ранее Риттер сообщил, что Европе придется сдаться в прокси-войне на Украине. При этом европейские союзники Киева являются полноценными участниками конфликта.