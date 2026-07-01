Меркурис считает, что Россия как никогда близка к достижению целей СВО Меркурис: Россия очень скоро освободит Донбасс

Москва1 июл Вести.Россия как никогда близка к достижению своих целей в зоне специальной военной операции (СВО), а на Западе осознали невозможность "выбить из игры" Москву. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, продвижение ВС РФ выглядит все более непреодолимым, а ВСУ истощаются.

Сейчас русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий связь с реальностью, еще сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс сказал Меркурис в интервью профессору Гленну Диесену, опубликованному на его YouTube-канале

При этом аналитик подчеркнул, что позиция Запада лишь усугубляет положение Киева.

Мы не можем выбить русских из игры. Это еще один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта заявил Меркурис

Ранее он сообщил, что Россия приближается к победе в СВО. Меркурис уточнил, что ВСУ пребывают в критическом положении, находясь в шаге от полного разгрома.

Между тем профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что Украина сталкивается с серьезными неудачами на поле боя, а западные союзники не способны обеспечить киевский режим необходимым вооружением.