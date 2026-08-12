Борис Джонсон признал продвижение ВС РФ в зоне СВО Борис Джонсон: армия России продвигается в зоне боевых действий

Москва12 авг Вести.Бывший британский премьер Борис Джонсон признал, что российские войска успешно продвигаются в зоне боевых действий.

В интервью порталу Free Press он заметил, что Россия одерживает верх над украинскими силами.

Россия продвигается. Они продвигаются и продвигаются сказал Джонсон

Экс-премьер также призвал страны Запада объединиться в помощи Киеву.

Ранее газета Financial Times сообщила, что запуск производства систем противовоздушной обороны Patriot на Украине может затянуться на годы.