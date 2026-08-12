Москва12 авгВести.Бывший британский премьер Борис Джонсон признал, что российские войска успешно продвигаются в зоне боевых действий.
В интервью порталу Free Press он заметил, что Россия одерживает верх над украинскими силами.
Россия продвигается. Они продвигаются и продвигаютсясказал Джонсон
Экс-премьер также призвал страны Запада объединиться в помощи Киеву.
Ранее газета Financial Times сообщила, что запуск производства систем противовоздушной обороны Patriot на Украине может затянуться на годы.