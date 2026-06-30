Меркурис: Путин прав в заявлениях о приближении России к победе на фронте

В Британии заявили о приближении России к победе в конфликте на Украине Меркурис: Путин прав в заявлениях о приближении России к победе на фронте

Москва30 июн Вести.Россия приближается к победе в специальной военной операции. Такую точку зрения высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины пребывают в критическом положении, находясь в шаге от полного разгрома, и в скором времени могут лишиться возможности организованного сопротивления.

Он добавил, что это происходит вопреки заявлениям западных политиков, которые пытаются представить ситуацию противоположным образом.

Путин абсолютно прав, говоря, что русские действительно ближе к победе утверждает Меркурис

Аналитик отметил, что заявления Запада о якобы исчерпании оборонного потенциала РФ в конечном итоге обернутся противоположным результатом.

Все это приведет к величайшему поражению Запада резюмировал спикер

Ранее газета The Daily Telegraph писала о близости России к победе в конфликте на Украине, в связи с чем президент РФ Владимир Путин будет определять условия мирного соглашения.