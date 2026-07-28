Москва28 июлВести.Перспектива освобождения Вооруженными силами России всей территории Донбасса остается осуществимой. Об этом пишет издание The American Conservative.
Журналисты отметили, что Украина испытывает трудности на фоне продвижения российской армии в зоне специальной военной операции. Вместе с тем, ВС РФ продолжают "переламывающее наступление" в Донбассе, говорится в статье.
Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом, остается весьма осуществимойпишут авторы
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей в специальной военной операции. По словам главы государства, на исторические испытания и агрессивное давление извне российский народ ответил внутренней сплоченностью.