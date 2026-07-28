American Conservative: ВС РФ могут установить контроль над всем Донбассом

На Западе признали успехи российской армии в освобождении Донбасса American Conservative: ВС РФ могут установить контроль над всем Донбассом

Москва28 июл Вести.Перспектива освобождения Вооруженными силами России всей территории Донбасса остается осуществимой. Об этом пишет издание The American Conservative.

Журналисты отметили, что Украина испытывает трудности на фоне продвижения российской армии в зоне специальной военной операции. Вместе с тем, ВС РФ продолжают "переламывающее наступление" в Донбассе, говорится в статье.

Перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом, остается весьма осуществимой пишут авторы

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей в специальной военной операции. По словам главы государства, на исторические испытания и агрессивное давление извне российский народ ответил внутренней сплоченностью.